Un tanar din Filiași a fost batut crunt de doi tineri din același oraș doljean, marți de dimineața in jurul orei 2, in fața unui fast food. Vanzatoarele au vazut totul din spatele geamurilor, dar de frica bataușilor s-au facut ca nu vad. Poliția i-a identificat pe agresori in urma vizionarii imaginilor de pe camerele de supraveghere. In cursul zilei de ieri, 16 iunie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Filiași au reținut pentru 24 de ore doi tineri de 19 și 27 de ani, din Filiași, banuiți de comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Polițiștii au fost sesizați in noaptea de…