Bătaie cu topoare pe o stradă din Lugoj Un conflict intre doua familii de romi a degenerat la Lugoj intr-un adevarat razboi. Totul s-a intamplat in cartierul Micro I unde cele doua tabere s-au intalnit intamplator. Lugojenii care locuiesc in zona au ramas șocați de violențe și au fugit sa se adaposteasca atunci cand au vazut ca tinerii se bat, iar in altercație ... The post Bataie cu topoare pe o strada din Lugoj appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

