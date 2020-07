Stiri pe aceeasi tema

- Patru detinuti incarcerati in Penitenciarul Bacau au fost condamnati pentru un scandal de pomina provocat intr-o sala de judecata, unde in prezenta completului de judecata au sarit la bataie la un alt detinut, pe motiv ca „i-a turnat“.

- Un barbat din Iași și-a dat in judecata fosta iubita pe care o acuza ca și-a construit casa cu banii lui, dupa care i-a dat papucii. Judecatorii i-au dat dreptate barbatului și spun ca femeia se face vinovata de „imbogatire fara justa cauza“.

- Un accident de munca mortal produs in septembrie 2013 pe santierul autostrazii Orastie – Sibiu, in zona comunei Cut, a fost solutionat din punct de vedere a implicatiilor penale dupa 6 ani.

- Consiliul Local Municipal cheama in judecata Institutia Prefectului judetului Constanta, intr un dosar care are ca obiect un alt proces, pierdut de Prefectura si care viza atacarea unui Plan Urbanistic de Detaliu.Noul dosar, nr. 9364 212 2020 a fost inregistrat pe rolul Judecatoriei Constanta, sectia…

- Un fermier a dat statul in judecata pentru ca, din cauza carantinei, nu isi poate lucra terenurile agricole, scrie Agro Tv, precizand care a fost decizia instantei. Fermierul roman a solicitat instantei dreptul de a parasi locuinta astfel incat sa-si lucreze suprafetele pe care le detine. Procesul,…

- Magistratii Sectiei a II a civila, de contencios administrativ si fiscal din Curtea de Apel Constanta ai stabilit primul termen in dosarul 3884 118 2018, cauza in care Tribunalul Constanta a admis in parte cererea formulata de aproximativ 300 de reclamanti, membri de sindicat Sindicatul National al…