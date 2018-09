Bataie cu sabii si cutite. Petru persoane au ajuns la spital

ANM: Temperaturi ușor peste medie și ploi, în următoarele 30 de zile

ANM informeaza ca in urmatoarele patru saptamani temperaturile se vor situa usor peste media climatologica, iar ploile isi vor face simtita prezenta mai mult in zonele din sudul si estul tarii. 10 - 17 septembrie: Temperatura aerului va avea valori in general… [citeste mai departe]