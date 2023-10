RAJA Constanta: Avarie in Cernavoda. Ce cartier este vizat

In vederea executarii lucrarilor de montare a unui hidrant in orasul Cernavoda, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile, astazi ndash; 31 octombrie 2023, in intervalul orar 09.30 ndash; 13.00.Sunt afectati de lipsa apei consumatorii din cartierul Scriitorilor.Ne cerem scuze pentru… [citeste mai departe]