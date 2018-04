Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii dejeni au depistat in trafic un tanar de 22 de ani, din municipiul Dej, care conducea un autoturism pe raza municipiului, fara a deține permis de conducere. Marți, 27 martie, in jurul orei 20:00, polițiști din cadrul Poliției municipiului Dej, au depistat un tanar de 22 de ani, in timp ce…

- Politistii suceveni au reusit identificarea si probarea activitații infracționale a unui minor de 16 ani, din Dorohoi. Acesta a comis doua infracțiuni de furt din autoturismele a doua persoane de 35 si 39 de ani, din municipiul Suceava, doua infracțiuni de furt calificat din autoturismele ...

- Politia municipiului Suceava a fost sesizata joi, in jurul orei 18.57, despre faptul ca la intersecția strazilor Calea Burdujeni și Cuza Voda din localitate s-a produs un accident soldat cu pagube materiale.Polițiștii deplasați la fața locului au identificat conducatorul autoturismului implicat in ...

- Accidentul s-a petrecut in fata unui centru comercial din Constanta. Pietonul a vrut sa traverseze strada neregulamentar, facand slalom printre masini, moment in care a fost lovit de un taxi. Soferul acestuia a incercat sa-l evite, insa omul i-a sarit pur si simplu in fata. La fata locului…

- Polițiștii suceveni au inceput cercetarile in vederea identificarii unui șofer care a lovit cu mașina o batrana dupa care a fugit de la locul accidentului. Vineri dimineața, in jurul orei 10.35, in timp ce se deplasa pe aleea care face legatura intre strada Universitații și Aleea Saturn din municipiul…

- In timpul unui control de rutine, politistii din Hunedoara au observat ca un sofer a facut cale intoarsa in momentul in care i-a vazut. Si-au dat seama ca ceva nu este in regula si au pornit in urmarirea lui. Cand a vazut ca politistii sunt pe urmele lui, barbatul a calcat pedala de acceleratie.…

- Un accident a avut loc pe strada Campurilor, din municipiul Arad, mai multi localnici apeland numarul de urgente 112 dupa ce au constatat ca un sofer a pierdut controlul volanului si a lovit cu masina sa cateva autoturisme. Politistii sositi pentru cercetari au constatat ca soferul este un…

- Un tanar in varsta de 24 de ani a fost gasit de politie in sant dupa ce s-a urcat la volan mort de beat, desi avea permisul suspendat. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, marti, la ora 19.40, in timp ce patrula pe DN 15C, din comuna Boroaia, o patrula din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Vadu ...