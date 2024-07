Bătaie cu pistoale și cuțite între 50 de persoane, iscată în Iași de un bărbat care a urinat pe un gard Camerele de supraveghere de pe o strada din Iași au surprins imagini șocante, cu bataie generalizata intre vecici. Deși a pornit de la un schimb de replici, conflictul a escaladat și cei implicați au ajuns sa scoata pistoale și cuțite. A fost necesara intervenția poliției și jandarmeriei pentru a calma situația. Una dintre persoanele implicate […] The post Bataie cu pistoale și cuțite intre 50 de persoane, iscata in Iași de un barbat care a urinat pe un gard appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

