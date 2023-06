Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat alarma in aceasta seara la Constanța. Polițiști, jandarmi și luptatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au intervenit pentru a opri o bataie in toata regula cu lopeți in zona Casei de Cultura.

- A fost aglomerație miercuri, 14 iunie 2023, la Centrul de Transfuzii Sanguine Buzau, de Ziua Mondiala a Donatorului de Sange. Peste 50 de polițiști, jandarmi și motocicliști buzoieni au ținut sa doneze sange, primind in schimb bilete la Neversea.

- Spectacol inedit in centrul Timisoarei. Mai multi uriasi si-au facut aparitia pe strazi si au dansat, spre bucuria trecatorilor. Sunt Uriasii din Catalonia - Spania, papuși gigant, faimoase in toata lumea.

- CITESTE SI Andrei Rudolf Corlan, numit in functia de comisar general al Garzii Nationale de Mediu 15:42 0 Garda de Mediu a amendat cu 50.000 de lei o firma care modernizeaza un bulevard din Constanta pentru ca zeci de arbori au fost afectati in urma lucrarilor 15:36 7 BREAKING NEWS BREAKING – Gheorghe…

- Constanțenii, dar și turiștii sunt așteptați sa interacționeze cu animalele și sa iși aleaga unul. Viceprimarul municipiului Constanța, Ionuț Rusu, spune ca aici vor fi aduși prin rotație caini din adapostul public de animale abandonate: Se intampla un lucru extraordinar pentru prima data in Romania,…

- Computer Generated Solutions (CGS) Romania, liderul piețeilocale de business process outsourcing (BPO), vizeaza dezvoltarea business-ului și pentru centrul de contact pe care ildeține in Constanța. In acest sens, compania are deja in plan recrutarea a cca. 500 de noi colegi pentru biroul din zona, pana la finalul anului. …

- O zebra a evadat de la gradina zoologica si s-a plimbat in voie cateva ore prin centrul orasului Seul, devenind vedeta pe internet. Ea s-a intors teafara si nevatamata in tarcul ei, au precizat, vineri, responsabili ai gradinii zoologice, conform Digi24. Zebra Sero a revenit in tarcul sau intr-o „stare…