- Trei tineri au fost arestați preventiv de magistrații din Iași din pricina drogurilor. Astfel, sambata, judecatorii din cadrul Tribunalului Iași au admis propunerea de arestare facuta de anchetatori pe numele lui Andrei Jascu și Mihai Daniel Marin, pentru trafic de droguri de mare risc. Intr-un alt…

- Un nou scandal a izbucnit la un spital din municipiul Iași. Astfel, o asistenta medicala a caștigat, recent, procesul intentat unitații. Judecatorii din cadrul Tribunalului Iași au admis in parte acțiunea formulata de Oana Angelica Manolachi impotriva Spitalului Clinic de Recuperare din Iași. Femeia…

- Un barbat a caștigat procesul intentat unei regii in instanțele din Iași, dupa ce a fost facturat in mod eronat ani la rand. Astfel, judecatorii din cadrul Tribunalului Iași au admis apelul formulat de Dragoș Virgil Rotaru in procesul intentat SC Termo-Service SA. Magistrații au dispus ca societatea…

- Astazi, 17 iunie 2022, primarul comunei Rediu, Ciprian Grosu, este acuzat ca ar fi amenintat un copil de 14 ani si i-ar fi pus pistolul la tampla. In acest context, parintele victimei a facut o plangere la politie. Cercetarile continua pentru a se stabili cu exactitate ceea ce s-a intamplat. Adolescentul…

- ULTIMA ORA… Un accident rutier in care a fost implicat un copil a avut loc, in urma cu puțin timp, in apropiere de Casa Județeana de Pensii Vaslui. Se pare ca minorul, in varsta de 12 ani, a traversat fara sa se asigure și printr-un loc nepermis și a fost acroșat de un autoturism inmatriculat […] Articolul…

- In cursul noptii de vineri spre sambata, in centrul Iașului a fost o bataie in toata regula. Doi barbati s-au injunghiat reciproc. Aceștia au ajuns la spital, iar oamenii legii au intocmit dosar penal pentru a stabili ce s-a intamplat. Urmeaza a se stabili ce s-a intamplat, dar, deocamdata, se face…

- Sapte copii au ajuns la spital, de 1 iunie, in urma unui grav accident rutier petrecut la Dorohoi. Unul dintre copii a fost trasferat in stare grava la Iasi. Ziua copilului s-a dovedit o adevarata tragedie pentru doua famili din Dorohoi. Sapte copii au ajuns, pe 1 iunie, la spital in urma unui grav…

- Incident grav in localitatea Zbereni, din comuna ieșeana Cotnari, unde mai mulți elevi de clasa a VI-a și a VII-a au lovit, in mod repetat, cu palmele și picioarele, o colega de școala. Imaginile au ajuns la polițiștii din cadrul Poliției Rurale Harlau care s-au sesizat din oficiu si au demarat o ancheta.…