Bătaie cruntă între două adolescente din cauza unui băiat Doua adolescente din Hunedoara s-au batut crunt pentru un baiat. Momentele au fost filmate cu telefonul mobil și facute publice.Incidentul s-a petrecut in judetul Hunedoara, in urma cu trei luni. La momentul respectiv, nu a depus nimeni reclamatie la politie. Intre timp, imaginile au aparut in spațiul… Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

Sursa articol si foto: stiridecluj.ro

