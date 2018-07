Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persone care au fost implicate intr-un scandal, intr-un bar din comuna Alunu, au fost retinute marti de politisti intr-un dosar in care se fac cercetari pentru lovire sau alte violente, distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de…

- Politistii din Brasov efectueaza marti zece perchezitii la domiciliile unor persoane si la punctele de lucru ale unor firme, urmand sa puna in aplicare sapte mandate de aducere, intr-un dosar penal privind deturnarea licitatiilor publice, conform Inspectoratului de Politie Judetean. ''La…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice au efectuat, joi, perchezitii in trei judete, in localitatile Potcoava (Olt), Costesti (Arges) si Dragasani (Valcea), la sediile unor firme si la persoane banuite de evaziune fiscala in comertul cu materiale de constructii, potrivit purtatorului…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dragașani și I.P.J.Valcea, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Dragașani, au efectuat ieri, doua percheziții domiciliare, in Dragașani, la persoane banuite de furt calificat, infracțiuni comise la aceeași data. Polițiștii au descins la locuințele…

- Politistii prahoveni si cei de la Directia de Operatiuni Speciale au efectuat joi perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala, prejudiciul in cauza fiind estimat la peste sapte milioane lei, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova.Perchezitiile…

- Noua persoane, suspectate ca ar fi patruns in mai multe apartamente dintr-un bloc din Stefanestii de Jos, judetul Ilfov, de unde ar fi sustras obiecte de mobilier si electrocasnice au fost retinute de catre politisti. Cei noua suspecti – un barbat si opt femei – sunt acuzati de furt calificat.Politistii…

- In aceasta dimineata, politistii din Ilfov au efectuat sapte perchezitii domiciliare si au condus la sediul politiei, pentru audieri, 11 persoane banuite de savarsirea infractiunilor de santaj, amenintare si nerespectarea regimului armelor si munitiilor.La data de 18 aprilie a.c., politistii Inspectoratului…