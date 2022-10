Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 16 octombrie, pe „Cetate”, fotbal feminin: Petrolul Ploiești (Student Sport Alba Iulia) – Universitatea Craiova Duminica, 16 octombrie, de la ora 11.00, pe Stadionul „Cetate” din Alba Iulia, se disputa partida de fotbal feminin dintre Petrolul Ploiești (Student Sport Alba Iulia) și Universitatea…

- Echipa feminina de fotbal Farul Constanța a obținut a treia victorie din tot atatea posibile in Liga a II-a. In etapa a treia, constantencele s-au impus, cu scorul de 5-2, pe teren propriu, in fata celor de la AS Magura Bacau. Golurile Farului au fost marcate de Nicoleta Putina (min. 4), Nicoleta Deca…

- West Ham, prima adversara pe care FCSB urmeaza s-o intalneasca in grupele Conference League, a obținut, duminica, prima victorie stagionala din Premier League. „Ciocanarii” s-au impus pe terenul lui Aston Villa, formația antrenata de Steven Gerrard, scor 1-0. ...

- Tensiune la Cluj, la meciul dintre Universitatea și Sepsi Sfantu Gheorghe, din etapa a șasea din SuperLiga. Din cauza scandarilor xenofobe, arbitrul Sebastian Colțescu a trimis cele doua echipe la vestiare și a oprit partida zece minute. Cazul va ajunge in atenția comisiilor Federației Romane de Fotbal.…

- Antrenorul echipei Chelsea Londra, neamțul Thomas Tuchel, a primit o suspendare de un meci si o amenda de 35.000 de lire sterline (41.000 de euro) dupa altercatia sa cu tehnicianul formației Tottenham Hotspur, italianul Antonio Conte, la finalul meciului disputat duminica trecuta, scor 2-2, a anuntat…

- Florinel Coman a declarat, joi seara, dupa infrangerea suferita in meciul cu Viking Stavanger, din prima mansa a play-off-ului Conference League, ca FCSB. Capitanunul roș-albaștrilor a mai spus ca celor de la FCSB le este greu impotriva adversarilor care practica un fotbal “total defensiv”. “Noi am…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, duminica, faptul ca trei echipe studentesti din tara au castigat la fotbal, baschet si handbal editia 2022 a Jocurilor Europene Universitare. „Bilant de exceptie al echipelor studentesti din Romania la editia 2022 a Jocurilor Europene Universitare!!! Trei…

- Antrenorul echipei Sepsi Sfantu Gheorghe, Cristiano Bergodi, a prefațat returul cu Olimpija Ljubljana din turul 2 preliminar al Conference League. Tehnicianul italian a declarat, miercuri seara, ca jucatorii sai trebuie sa abordeze de la 0-0, fara sa se gandeasca la avantajul de doua goluri din partida…