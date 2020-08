Bătăi și umilințe: Protestatarii din Belarus povestesc tratamentul la care au fost supuși Forțele de intervenție și poliția sunt din nou pe strazile din Belarus și au început sa rețina iar protestatari care demonstreaza împotriva președintelui Alexandr Lukașenko. Amintirile ultimei runde de batai și arestarile sunt înca proaspete în memoria unor protestatari care au relatat pentru Politico tratamentul înfiorator la care au fost supuși de catre forțele de securitate.



Noua runda de arestari a vizat protestatari ai opoziției și muncitori care au intrat în greva potrivit ONG-ului pentru drepturile omului Viana.



Reținerile fac parte din… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

