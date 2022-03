Bătăi și moarte pentru ulei în Bulgaria (VIDEO) Romanii nu sunt singurii care s-au imbulzit zilele acestea in magazine sa cumpere cantitați uriașe de ulei, și bulgarii au facut acest lucru. „In Ucraina se lupta pentru libertate, in Bulgaria se lupta pentru uleiul de floarea-soarelui”, a titrat presa de la Sofia. Bulgarii au fost manați și de niște promoții. La noi in țara a fost mai mult teama ca vor crește prețurile sau ca nu se va mai gasi ulei. Asta deși autoritațile au dat asigurari repetate ca sunt stocuri. Barbatul de 77 de ani a așteptat mai multe ore sa cumpere ulei la promoție dintr-un magazin din Burgas, potrivit Digi24. Coada era… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un barbat in varsta de 77 de ani a murit in timp ce statea la coada pentru a cumpara ulei de floarea-soarelui in Burgas, relateaza agenția bulgara Novinite . Coada avea o lungime de 500-600, iar, dupa o lunga așteptare, barbatul a murit langa paleții cu ulei de floarea soarelui. La fața locului a sosit…

- Imagini uluitoare au fost surprinse in mai multe orașe din Bulgaria. Sute de oameni au așteptat cu orele pentru a cumpara ulei de floarea soarelui la reducere, speriați ca prețul ar putea crește sau ca lichidul va disparea de pe rafturi. In Burgas un barbat a murit chiar in fața paleților de ulei dintr-un…

