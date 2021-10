Bătăi cu răngi și topoare în focarul de COVID de la bariera Alexandru. Zanfirescu, ia-ți pândarii și du-te acasă! 1 of 6 In acest weekend, intre un grup de aproximativ 15 persoane a avut loc o altercație violenta, fiind folosite rangi și topoare. Incidentul a avut loc la bariera de cale ferata din zona pieței Alexandru cel Bun, protagoniștii fiind comercianții de struguri care, alaturi de ciupercari, au creat in zona un adevarat risc epidemiologic care pare a nu fi controlat de nicio instituție. Contactata telefonic, dispecera Poliției Locale și-a recunoscut incompetența și a trimis o patrula de poliție in piața CUG, pentru ca… nu reușea sa localizeze zona. Ulterior a revenit, informand reporterii 7Est asupra… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

