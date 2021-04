Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-au logodit chiar in ziua in care Cleopatra Stratan a implinit 18 ani, acum se apropie și momentul in care vor bate clopotele de nunta. Pentru ca au facut marele in anunț la ”Star Matinal”, acum artistul a dat mai multe detalii despre nunta anului. Marele eveniment va avea loc chiar in toamna,…

- Dupa ce Ana Mocanu a facut acuzații dure la adresa Denisei Despa cum ca ar fi intrat in afacerea inceputa de ea cu fostul iubit, iata ca amandoi au intrat in direct la Antena Stars, iar lucrurile intre ei par mai serioase decat ne-am fi imaginat! Ce relație au cei doi, de fapt!

- Vine sau nu barza in showwbiz? Claudia Puican este artista care a pus pe toata lumea pe jar, dupa ce a facut un anunț de ultim moment. Invitata fiind la Antena Stars, iubita lui Armin Nicoara a spus daca este sau nu insarcinata.

- Armin Nicoara și Claudia Puican au spus adevarul despre relația lor de iubire din prezent, dupa ce s-a zvonit ca ar fi fost la un pas de desparțire. Cei doi artiști au vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre problemele lor din cuplu.

- Armin Nicoara și Claudia Puican au trecut prin momente de groaza in vacanța exotica de la inceput de an. Cei doi au fost fugariți de hienele din Tanzania, cu care s-au „trezit” chiar la geamul hotelului. Artiștii au oferit declarații in exclusivitate pentru Antena Stars

- Cu toate ca trece printr-o perioada foarte grea, Alex Bodi este increzator in viitor, iar alaturi de Daria Radionova, acesta și-a facut deja planuri. Nunta anului in showbizul romanesc Intr-un intreviu pentru Antena Stars, la dublu, indragostiții au spus cand va avea loc nunta. Deși formeaza un cuplu…

- Showbiz-ul romanesc de pregatește de o nunta de zile mari. Lena și Gabi Enache vor ajunge, in sfarșit, in fața altarului, dupa o logodna de patru ani. Partenera celebrului fotbalist a facut dezvaluiri, in exclusivitate la Antena Stars, despre marele eveniment. Nași vor fi chiar Anamaria Prodan și Laurențiu…

- Bat clopote de nunta in fotbal din Romania. Un jucator controversat a decis sa se insoare cu blonda lui. Despre cine este vorba, citiți in articolul de mai jos. Un controversat fotbalist de la noi face nunta. Mireasa, cea mai senzuala soție din Liga 1, a povestit cum va fi totul Bat clopote de nunta…