- Primarul municipiului Cluj-Napoca a spus ca va petrece trecerea dintre ani acasa, cu familia. Boc a mențioant ca nu va exista nicio excepție și ca deja a refuzat invitațiile de la alte persoane, care doreau sa își petreaca Revelionul cu el. …

- Luptatorul K1 Ciprian Mariș și-a cerut iubita in casatorie cu ajutorul poliției, dupa ce oamenii legii au oprit-o in trafic pe Madalina, pe Bulevardul Muncii.Rutierii i-au cerut sa arate daca are trusa de prim ajutor in portbagaj, iar din spate a aparut și Ciprian Mariș, care i-a adus un superb buchet…

- Roxana Dobre și Florin Salam sunt impreuna de 6 ani și au trei copii, iar in plina pandemie de coronavirus, aceștia planuiesc nunta, pe care o tot amana de ceva timp. Iubita artistului a facut primele declarații.„Da, o sa facem și nunta, in sfarșit. Pentru ca au fost momente ”nașpa” in viețile noastre…

- Vineri, Gaziantep, echipa la care antreneaza Marius Șumudica, a anunțat pe site-ul oficial ca familia tehnicianului (aflata in Romania) a fost diagnosticata cu coronavirus. Gigi Becali s-a implicat din momentul in care a aflat vestea. Dupa ce informația a devenit publica, Gigi l-a sunat imediat pe Șumi:…

- Larisa Dragulescu a fost ceruta in casatorie de noul iubit, dupa ce anul trecut a trecut printr-o desparțire dureroasa și a pierdut o sarcina. Fosta soție a lui Marian Dragulescu a primit un inel cu diamant și e mai fericita ca niciodata.„Este doar un mic cadou, un inel foarte frumos cu diamante. Am…

- Liviu Teodorescu și Iulia traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 10 ani, iar acum, artistul a pregatit un moment special pentru a-și cere iubita de soție. S-a intamplat chiar de ziua ei, in fața familiei. Liviu a postat pe contul de socializare un video, alaturi de care a scris un mesaj.„Am cerut-o…

- E seara, poetul sangerean sangereaza, Prietena lui, luna, sta pe o rana și vegheaza La cel care in noaptea lunga, polara, Iubita-și ține cu inima lui de subsuoara. Copacul verde odata e acum argintiu, Coaja lui intarita nu va deveni capac de sicriu Ci mobila de preț intr-o odaie a inimii Tapetata cu…

- Barbatul este acuzat ca si-ar fi ucis iubita, o tanara din Ploiesti, atunci cand a aflat ca femeia a ami fost casatorita si are si doi copii dintr-o relatie anterioara. Tanara fusese casatorita, avea doi copii, dar ii ascunsese noul sau iubit acest aspect din viata ei. Cand barbatul a aflat secretul,…