- Prima soție a omului de afaceri Cristi Borcea, Mihaela, și-a aniversat una dintre cele mai importante persoane din viața sa. Ea a spus exact ce simte pentru omul respectiv. Mihaela Borcea, care are un nou iubit , și-a aniversat tatal, care a implinit 78 de ani. femeia de afaceri a organizat o petrecere…

- De sarbatoarea Floriilor, Mihaela Borcea a facut urari pentu sarbatoriți, dar și pentru fiica sa, Melissa. Mihaela Borcea este prima soție a omului de afaceri Cristi Borcea, cel care este condamnat in Dosarul Transferurilor și care, in prezent, are o relație cu fostul model Valentina Pelinel, care i-a…

- Mihaela Borcea a fost operata la picior, intr-un spital din Austria. Interventia a decurs bine, iar fosta sotie alui Cristi Borcea a revenit acasa. In week-end, ea a avut prima aparitie publica. Mihaela Borcea, scene INTIME in public cu NOUL IUBIT. Cei doi nu se mai ascund FOTO Mihaela…

- Un medic a fost nevoit sa se casatoreasca cu o straina, dupa ce mireasa lui l-a parasit in fața altarului. Motivul este unul incredibil. Femeia l-a parasit doar pentru faptul ca acesta era chel. Ravi Kumar din India a calatorit aproape 1000 de kilometri pentru a se casatori cu o femeie pe…

- Un cuplu cunoscut a facut un pas important in relația lor: și-au cumparat verighetele. In plus, au vorbit despre cum iși traiesc acum iubirea, dar și despre ziua cea mare: cea in care vor deveni soț și soție. Celebrul afacerist Nick Radoi se iubește cu prietena Monicai Gabor. El și Madalina Apostol…

- La inceput Kerry a avut o relatie de lunga durata cu Craig Smith, scrie antena3.ro. Cei doi s-au mutat impreuna si planuiau sa plece in Florida pentru nunta mult visata, pentru care au economisit ani intregi. Dar Kerry nu a putut face pasul cel mare si a decis sa plece rapid. Citeste si Dupa…

- Un cuplu care s-a casatorit in Filipine in timpul erupției vulcanului Mayon, a avut parte de folografii de nunta spectaculoase, dupa ce pe fundal se poate vedea vulcanul care arunca cenușa și lava. Legenda vulcanului este una foarte romantica, iar cei doi miri, Arlo Dela Cruz și Maica Nicerio-Dela Cruz…

- Prințul Harry și Meghan Markle au efectuat zilele acestea o vizita oficiala in Țara Galilor, iar cu aceasta ocazie au primit cadou un tort de nunta facut din branza, scrie The Sun. Tortul cu cinci etaje facut din mai multe role de branza tradiționala din Țara Galilor a fost facut de compania Snowdonia…