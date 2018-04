Stiri pe aceeasi tema

- Fosta zana a surprizelor, Andreea Marin, a facut declarații despre povestea de dragoste pe care o traiește in prezent. Andreea Marin traiește in prezent o frumoasa poveste de dragoste și vorbește deschis despre asta, dar și despre stilul de viața pe care il are in ultima perioada, in cadrul emisiunii…

- Relația dintre Andreea Marin și Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia, pare sa fie cat se poate de serioasa. Și, deja, cei doi, secondați de fiica ”Zanei” au inceput sa se afișeze fara nicio reținere, in public.

- Andreea Marin are o frumoasa relație de dragoste cu Adrian Brancoveanu, in varsta de 32 de ani, consulul Romaniei in Libia. Dupa ce a declarat, recent, ca nu exclude posibilitatea unei sarcini, „Zana Surprizelor” a vorbit, de curand, și despre o posibila nunta.

- Andreea Marin, primele declarații despre nunta cu iubitul consul. Prezentatoarea tv a fost invitata in cadrul emisiunii „Vorbește lumea”, unde a vorbit și despre posibilitatea unei noi casatorii. Bruneta nu a exclus varianta aceasta și i-a promis lui Cove ca va fi invitat la eveniment. Andreea Marin…

- „Zana Surprizelor”, Andreea Marin, a acordat recent un interviu in care a vorbit, printre altele, despre relatia cu noul ei iubit, dar si despre cat de puternica este legatura dintre ea si Violeta, fiica ei pe care o are din relatia cu Stefan Banica Junior. Vorbind despres relatia cu Adrian Brancoveanu,…

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca Andreea Marin este indragostita nebuneste de noul sau iubit- consul in Libia, la Tripoli- și se pare ca este pregatita sa faca urmatorul pas in relatie. Vedeta a marturisit ca-si doreste sa devina din nou mama, fiind cu totii pregatiti pentru acest moment.

- Andreea Marin și-a refacut rapid viața dupa divorțul de anul trecut. Vedeta este fericita alaturi de Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia, iar acest lucru se datoreaza și Violetei, fiica ei și a lui Ștefan Banica Jr, care a avut un cuvant greu de spus in aceasta privința. Andreea Marin a…

- Moment de sinceritate. Andreea Marin a recunoscut ca este fericita ca a divortat de medicul turc Tuncay Ozturk. Iar acum si-a gasit linistea alaturi de noul iubit Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia, in varsta de 32 de ani.