Stiri pe aceeasi tema

- BAT a contribuit la bugetul de stat cu 7,8 miliarde de lei in primele 9 luni ale anului 2021, o creștere de peste 900 milioane de lei (sau 13%) fața de aceeași perioada a anului trecut. Taxele se ridica la aproape 80% din prețul unui pachet de țigarete, ceea ce inseamna ca țigaretele sunt unul din…

- “Piata de capital din Romania a inregistrat cresteri semnificative in primele noua luni ale anului, iar companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au reusit sa obtina performante importante in raport cu alte piete dezvoltate. Aceste rezultate au fost obtinute intr-un context ambivalent: pe…

- PNRR ar putea fi cuvantul anului dupa pandemie. Sunt 29,2 miliarde de euro pe care țara noastra le-a obținut de la U.E. pentru transport sustenabil, educație, sanatate, digitalizare. Planul Național de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Romaniei cuprinde 1.350 de pagini, banii ceruți sunt 14,2 miliarde…

- O estimare a Institutului European pentru Egalitate de Gen arata ca in Romania costurile violenței impotriva femeilor și a barbaților depașesc 15 miliarde de euro anual. Studiul ia in calcul costurile implicate, printre care ingrijirea medicala, intervenția polițiștilor și procesele din instanța. Trebuie…

- Investitiile straine directe au ajuns la 3,138 miliarde de euro in primele sase luni, comparativ cu 996 milioane euro in perioada similara din 2020, reprezentand o crestere de 215%, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei remise vineri AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania…

- Cristina Pruna, vicepreședite USR PLUS, critica anunțul liberalilor privid PNDL 3. Ea afirma ca este un „concept pesedist de mituit primarii”: „Reforma nu inseamna sa facem un alt PNDL alte nume pompoase care se pregatesc pentru a impacheta cu fundița roz acest nou program de cumparat primarii”. „A…

- ”Inca o veste buna pentru investitiile din PNRR, dupa proiectele de autostrazi si cale ferata, a mai demarat un program extrem de important, cel prin care vor fi construite crese. Am alocat 230 milioane euro in cadrul componentei de Educatie pentru a construi 110 crese unde vor putea sa mearga aproximativ…

- Bugetul general consolidat a inregistrat, in trimestrul al doilea al acestui an, un deficit in valoare de 19,17 miliarde de lei (1,68% din PIB), cu 10,74 miliarde de lei sub nivelul prognozat pentru perioada analizata de 29,91 miliarde lei (2,08% din PIB), conform unui raport publicat vineri de Ministerul…