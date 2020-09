Baștina lui Dinoterium Gigantisimus Pripiceni-Razesi este un sat si comuna din raionul Rezina. Din componenta comunei fac parte localitatile Pripiceni-Curchi și Pripiceni-Razesi. Satul Pripiceni-Razesi este situat la o distanța de 22 km de orașul Rezina și la 99 km de Chișinau. Conform datelor recensamintului din anul 2004 populatia satului constituia 856 de oameni. Satul Pripiceni-Razesi, pe malul Cogilnicului, este menționat in d Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Trei sectoare de drum local cu lungimea totala de 36,5 km din cadrul Coridorului 10, care tranziteaza localitațile Chiștelnița, Scorțeni din raionul Telenești și Meșeni, Ignaței, Peciște, Pripiceni-Razești, Pripiceni-Curchi, Trifești din raionul Rezina vor fi reabilitate. In acest sens, Agenția de Stat…

- CHIȘINAU, 1 sept – Sputnik. Accidentul a avut loc in localitatea Vadul-Leca din raionul Telenești. Caruțașul de 66 de ani le-a spus polițiștilor ca animalul s-ar fi speriat de un caine, iar drept urmare hipomobilul a ajuns in șanț. Victima a primit ingrijiri medicale la fața locului și a refuzat…

- CHIȘINAU, 29 aug - Sputnik. In Republica Moldova, istoria asistenței medicale urgente incepe cu data de 4 septembrie 1944, cand a fost deschisa prima Stație de Salvare in orașul Chișinau. In anul 2003, Serviciul de Asistența Medicala Urgenta a fost reorganizat, in conformitate cu prevederile…

- 188 de persoane infectate cu Covid-19 au fost testate pozitiv astazi doar in municipiul Chișinau, potrivit datelor Ministerului Sanatații. Totodata, o creștere a numarului de cazuri se atesta in raioanele Strașeni, Rezina, Telenești și Orhei.

- In apropierea satului Cuizauca (raionul Rezina), la 71 km de Chișinau, in inima padurii se afla Manastirea "Sfintul Vasile cel Mare". Manastirea a fost fondata de citiva calugari in anul 1999, pe ruinele unei tabere pioneresti. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, la inceput, manastirea purta hramul…

- Saharna este un sat din cadrul comunei Saharna Noua, raionul Rezina. Satul are o suprafata de circa 0.94 kilometri patrati și perimetrul de 6.60 km. Amplasat pe malul drept al riului Nistru, satul este situat la o distanța de 7 km de orașul Rezina și la 110 km de Chișinau. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md,…

- CHIȘINAU, 30 iun – Sputnik. Ploi cu descarcari electrice sunt anunțate pentru marți, 30 iunie, in toate regiunile țarii. Arșița va fi insa practic la fel de mare ca ieri. Maximele termice anunțate de meteorologi sunt doar cu un grad mai mici. Sunt așteptate pana la 27..30 de grade Celsius…

- Copilul de doar 3 ani, care la inceputul lunii iunie a ajuns la spital in stare grava, dupa ce s-a intoxicat cu ciuperci, a fost testat pozitiv la Covid-19. Baiețelul care a fost internat la Institutul Mamei și Copilului, a fost transferat la un alt spital din Chișinau, iar angajații care au intrat…