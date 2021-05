Bastârci cu puncte gratis pentru uriași De mult nu m-a mai enervat un meci de tenis așa cum a facut-o bombardamentul lui Isner asupra lui Rublev. Rusul e unul dintre cei mai talentați și valoroși tineri jucatori ai momentului – o placere sa-l privești. Americanul Isner, in schimb, iși poarta de-o viața prin tenis lansatorul de rachete sol-aer de la inalțimea de 2,08 m. El nu servește, el „da cu serviciul”, sparge mingea cu o „tehnica” minimala și aduna as dupa as, fara numar. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

