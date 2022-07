Stiri pe aceeasi tema

- Momente de panica la concertul artistului Bogdan de la Ploiești. In timp ce artista se aflau pe scena unui club din Buzau, mascații au patruns in interior și au imobilizat doi tineri. Toți cei prezenți au scos telefoanele și au filmat.

- Bassam Dabbas, cunoscutul hairstylist al vedetelor, a decis sa-și faca un cadou de 100.000 de euro cu ocazia faptului ca a luat permisul. Barbatul și-a cumparat o mașina de lux și chiar daca de abia o luna de zile conduce, el susține ca se pricepe foarte bine.

- Doi aradeni care au inființat o cultura de canabis au fost reținuți de procurorii DIICOT. Aceștia au confiscat 310 plante de canabis aflate in diferite stadii de dezvoltare. „La data de 23.06.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul…

- Politistii Biroului de Ordine Publica au observat in cadrul actiunii desfasurate ieri, in jurul orei 20.00, pe raza municipiului Bistrita, un autoturism parcat, iar ocupantii acestuia avand un comportament neobisnuit.Potrivit IPj Bistrita Nasaud, in autoturism au fost identificati trei tineri din Sieu…

- Oamenii legii au reținut patru membri ai unui grup specializat in contrabanda și comercializarea drogurilor. Potrivit datelor din dosar, cele patru persoane sunt doi barbați și doua femei, cu varste cuprinse intre 18 și 25 ani, domiciliați temporar in Chișinau. Ulterior documentarii activitații lor…

- Oamenii legii au reținut doi barbați care urmau sa primeasca captura de doua kilograme de droguri de la femeia, care incercase sa le introduca in Moldova, in data de 13 mai. Potrivit datelor dosarului, suspecții au varsta de 18 și 24 ani.

- Clipe de coșmar pentru un șofer, care presta servicii de taxi cu mașina personala. Doi tineri de 23 de ani l-ar fi batut, legat cu o centura, dupa care l-ar fi urcat pe bancheta din spate, deposedandu-l de telefonul mobil și 300 de lei. Incidentul a avut loc in seara de 10 mai. Suspecții au fost reținuți…

- Doi barbați ar fi vandut droguri prin intermediul aplicației Telegram. Ei au fost reținuți de oamenii legii, dupa ce polițiștii au intrat in posesia unei informații operative despre cei doi. Indivizii au 30 și 33 de ani, și nu sunt la prima abatere, anunța poliția.