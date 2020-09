Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestenii care au iesit in acest weekend sa faca piata in zona Cotroceni au avut parte de o mare surpriza. La una dintre tarabe, vanzand ardei kapia, bulion si rosii, era insusi Alexandru Arsinel. Celebrul actor isi ajuta fiul cel mic, care are o afacere in domeniul agricol. Operat de hernie de disc…

- Cristina Ich a reacționat dur dupa ce a vazut imaginile cu adolescenta din Targu Jiu care este batuta cu bestialitate de un grup de fete. Copila este tarata de par, scuipata și batuta cu pumnii și picioarele. Celebrul influencer Cristina Ich nu a ramas deloc indiferenta la vederea imaginilor…

- Pentru mulți barbați, prima sarcina a soției sau iubitei lor poate fi la fel de stresanta ca pentru femei. Și ei se bucura la fel de mult ca vor deveni tatici și stau in permanența cu griji in ceea ce privește starea partenerei. Situația poate fi chiar mai stresanta pentru ei, din moment ce simt ca…

- Miros de cafea, spuma de lapte, ciocolata calda. Din nou. Insa, de data aceasta, Veronica a incercat sa imblanzeasca aparatul de cafea. Sa vedem daca a facut-o la fel de bine ca sotul ei, Viorel Stegaru.

- Dennis Quaid și-a vazut visul implinit la 65 de ani, casatorindu-se cu iubita mai mica cu 39 de ani! Celebrul actor și partenera lui de viața și-au unit destinele in mare secret și au avut o ceremonie superba!

- Lucian Colareza a vorbit pentru prima data despre partenera lui de viața. Celebrul cantareț a povestit despre cele mai mari sacrificii pe care le-a facut din dragoste pentru aleasa inimii sale și despre modul in care a cerut-o in casatorie.

