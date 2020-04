Stiri pe aceeasi tema

- Renumitul basist englez Matthew Seligman, care a cantat alaturi de David Bowie la Live Aid in 1985, a murit dupa ce a contractat noul coronavirus, la varsta de 64 de ani, informeaza duminica publicatia britanica Daily Mail, potrivit AGERPRES.Muzicianul era cunoscut pentru rolul jucat pe scena…

- COVID-19. Sunt 939 de noi decese provocate de Coronavirus in Marea Britanie, anunța Daily Mail. Bilanțul deceselor se ridica, astfel, la 7.095 de persoane. Printre ultimele decese se numara și doua asistente medicale, una de 29 de ani, alta de 70 de ani, cea din urma fiind de peste 40 de ani…

- Autoritatile britanice vor anunta in cursul acestei saptamani criteriile de aprobare pentru companiile care ofera spre vanzare noi teste pentru anticorpii produsi in urma infectarii organismului cu noul coronavirus, teste considerate extrem de importante pentru relaxarea masurilor de izolare luate la…

- Ingineri britanici si germani au reusit sa realizeze, in mai putin de o saptamana, un dispozitiv care le permite pacientilor infectati cu coronavirus sa fie tratati in afara unitatilor de terapie intensiva (ATI) ale spitalelor, a anuntat luni University College London, (UCL) informeaza agentia EFE.Aparatul,…

- ​Ucraineanul Andriy Shevchenko (43 de ani), fost jucator la AC Milan, și-a aratat susținerea fața de Italia, țara grav afectata de pandemia de coronavirus. El a comparat situația actuala cu accidentul nuclear de la Cernobîl din 1986. "A fost un moment foarte asemanator. Singurul lucru pe…

- Un nou nascut din Londra a devenit cea mai tanara victima a coronavirusului.Mama copilasului a fost trimisa la spital acum cateva zile, cu suspiciunea de pneumonie, dar rezultatul pozitiv la coronavirus a venit abia dupa nastere.Cei doi sunt tratati la spitale separate, iar starea de sanatate a mamei…

- Scotia a confirmat primul sau pacient infectat cu noul coronavirus, ridicand numarul de cazuri din Marea Britanie la 36, ​​dupa ce duminica au fost anuntate 12 noi cazuri, scrie Daily Mail. Pacientul este...