Președintele sirian Bashar al-Assad a afirmat, in cadrul unei intalni cu ministrul iranian de Externe Javad Zarif ca "faptul ca Occidentul a recurs la amenințari și presiune asupra Teheranului și Damascului arata ca acesta a eșuat in implementarea planului propuse", relateaza site-ul Ynetnews.com, citat de Mediafax.