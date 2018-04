Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sirian Bashar Al-Assad a spus duminica unui grup de parlamentari rusi aflati in vizita la Damasc ca loviturile aeriene occidentale asupra tarii sale reprezinta un act de agresiune, relateaza Reuters.

- Ambasadorii american, francez si britanic la NATO au informat sambata alianta despre loviturile aeriene coordonate asupra unor tinte din Siria, ca ultima modalitate de a impiedica alte atacuri cu arme chimice din partea regimului de la Damasc, transmite Reuters. SUA, Franta si Regatul…

- Presedintele american Donald Trump a salutat sambata o ''lovitura perfect executata'' si a multumit aliatilor francez si britanic pentru ''misiunea indeplinita'' in Siria, transmit Reuters, dpa si AFP. ''O lovitura perfect executata noaptea trecuta. Le multumesc Frantei si Marii Britanii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a salutat sambata loviturile aeriene intreprinse in Siria de SUA, Franta si Marea Britanie, apreciind ca operatiunea a trimis un mesaj omologului sau sirian Bashar al-Assad, transmit AFP si Reuters. ''Consideram ca aceasta operatiune este corespunzatoare'',…

- Mai multe explozii puternice s-au auzit sambata dimineata in zori in capitala siriana Damasc survolata de avioane, a constatat o corespondenta a AFP, in timp ce televiziunea de stat a denuntat o "agresiune americana" in Siria "in cooperare cu Franta si Marea Britanie", conform Agerpres.Citește…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a avertizat joi ca orice actiune potentiala a tarilor occidentale in Siria ar putea 'destabiliza si mai mult' regiunea, a informat joi televiziunea de stat de la Damasc, citata de Reuters, in timp ce puterile occidentale, intre care SUA, agita spectrul unor lovituri,…

