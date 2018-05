Stiri pe aceeasi tema

- Yuval Steinitz, ministrul israelian al Energiei, a declarat, luni, ca Israelul il va ”lichida” pe președintele Siriei, Bashar al-Assad, daca acesta va permite Iranului sa iși extinda operațiunile din Siria, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, scrie Mediafax.”Israelul nu s-a implicat…

- In ajunul vizitei de trei zile in Washington, presedintele francez Emmanuel Macron a acordat un interviu televiziunii Fox, in cadrul caruia a avertizat asupra unui razboi comercial, "slabiciunilor" in fata Rusiei, dar a si evidentiat avantajele acordului nuclear cu Iranul. Macron a declarat…

- Experti internationali si-au inceput duminica, in Siria, ancheta cu privire la presupusul atac chimic care a antrenat atacuri occidentale de o amploare fara precedent contra regimului lui Bashar al-Assad si au condus la o intensificare puternica a relatiilor diplomatice, relateaza AFP.Presedintele…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri seara (ora locala) intr-un discurs de la Casa Alba, o operatiune militara contra Siriei, impreuna cu Franta si Regatul Unit, pentru a pedepsi regimul lui Bashar al-Assad pe care î...

- Iranul va distruge Israelul in cazul in care Guvernul israelian nu renunta la "jocurile copilaresti", ameninta un comandant al Gardienilor Revolutiei iraniene, referindu-se la presupusele atacuri israeliene din Siria. Iranul va distruge Israelul in cazul in care Guvernul israelian nu renunta…

- Presedintele american Donald Trump a condamnat luni atacul chimic "atroce" care ar fi fost comis sambata in Siria asupra unor "civili nevinovati" si a spus ca va lua o decizie cu privire la pasii de urmat in urmatoarele 24-48 de ore, informeaza EFE si Reuters. Luand cuvantul la o reuniune…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian le-a solicitat, joi, Rusiei si Iranului sa-si foloseasca influenta asupra presedintelui sirian Bashar al-Assad pentru a se asigura ca Damascul respecta rezolutia ONU privind o incetare a focului pentru 30 de zile in Siria, transmite Reuters. Le Drian a…

- Coalitia condusa de SUA impotriva ISIS a lansat mai multe atacuri aeriene impotriva "fortelor pro-guvernamentale din Siria", ca raspuns la un atac neprovocat asupra cartierului general al Fortelor Democratice Siriene, relateaza Reuters.