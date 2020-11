Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Siriei, Bashar al Assad, a acuzat miercuri Statele Unite ca prin sanctiuni si presiuni asupra ONU si a tarilor din regiune ingreuneaza revenirea la casele lor a circa cinci milioane de refugiati sirieni, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.'Sunt multe obstacole', a spus Assad,…

- Intoarcerea refugiatilor in Siria urmeaza sa fie o ”prioritate”, a pledat luni presedintele sirian Bashar al-Assad, intr-o convorbire telefonica video cu omologul su rus Vladimir Putin, cu doua zile inaintea aorganizarii la Damasc, cu ajutorul Moscovei, a unei Conferinte privind refugiatii, relateaza…

- Un oficial al Casei Albe s-a deplasat la Damasc pentru intrevederi secrete cu guvernul sirian in incercarea de a obtine eliberarea a cel putin doi cetateni americani despre care se crede ca sunt tinuti in detentie de regimul presedintelui Bashar al-Assad, a scris cotidianul Wall Street Journal (WSJ)…

- Uniunea Europeana a adaugat vineri sapte ministri din noul guvern format in august pe lista neagra a persoanelor sanctionate pentru "responsabilitatea lor" in represiunea sangeroasa de care se va face vinovat regimul lui Bashar al-Assad, relateaza AFP. Prim-ministrul Hussein Arnous figureaza pe aceasta…

- Sultanatul Oman a devenit primul stat arab din Golf care a reacreditat un ambasador in Siria, dupa ce tarile din regiune au inchis misiunile sau au redus nivelul de reprezentare diplomatica la Damasc in 2012, in urma reprimarii de catre guvern a protestelor, la inceputul a ceea ce s-a transformat…

- Avioane ale armatei ruse au bombardat nord-vestul Siriei controlat de rebeli, duminica, în cel mai amplu atac din ultimele sase luni, de la acordul dintre Turcia si Rusia privind oprirea luptelor majore, au declarat surse din opozitia siriana, citate de Reuters și preluate de news.ro. Martorii…

- Martorii au spus ca avioanele de lupta au tintit periferiile orasului Idlib si ca regiunea Jabal al Zawya, aflata la sud de Idlib, a fost asaltata cu artileria grea din avanposturile siriene din apropiere. Nu a fost comunicat daca sunt victime. „Aceste 30 de raiduri sunt, de departe, cel mai…

- Donald Trump a dezvaluit ca a avut in vedere o ”eliminare” a presedintelui sirian Bashar al-Assad, declaratii denuntate de Damasc, care au catalogat Statele Unite drept un stat ”paria si in afara legii”, relateaza AFP.Trump a dezvaluit ca a avut in vedere sa-l ”elimine” pe al-Assad in 2017,…