Presedintele sirian Bashar al-Assad a vizitat luni Sultanatul Oman, o premiera in doisprezece ani de razboi in Siria, intr-un moment in care Damascul isi intensifica incercarile de apropiere de tarile arabe dupa cutremurul devastator, noteaza AFP. Mediator discret, dar important pe scena diplomatica, Oman este una dintre putinele tari arabe, si singura din Golf, care a mentinut mereu relatii diplomatice oficiale cu Damascul de la inceputul razboiului din Siria in 2011. „Sultanul (Haitham) si presedintele sirian au purtat discutii oficiale”, a anuntat pe Twitter Ministerul de Externe de la Muscat.…