BASF investeşte în extinderea capacităţii pentru ingrediente cosmetice la sediul din Düsseldorf. Deschiderea este planificată pentru toamna anului 2025 ”BASF investeste in productia de specialitati emoliente destinate produselor de ingrijire a pielii si de protectie solara, la sediul sau din Dusseldorf. Un nou reactor si modernizarea unitatilor de distilare permit o extindere a capacitatii de productie, care va satisface cererea in crestere pentru aceste produse de specialitate. Noile facilitati sunt programate sa intre in functiune in al treilea trimestru al anului 2025”, anunta grupul. Emolientii fixeaza si mentin hidratarea pielii si imbunatatesc proprietatile senzoriale ale unui produs de ingrijire. ”Nevoia de emolienti speciali pentru formulele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

