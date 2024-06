Stiri pe aceeasi tema

- Peste 130.000 de fani turci au participat la meciurile Euro 2024 din Germania, conform relatarilor din presa germana, pe baza datelor furnizate de UEFA. Romania a avut parte de sprijinul a 92.000 de fani la meciurile din faza grupelor, clasandu-se pe locul cinci in acest top, devansata de Albania, conform…

- Ministerul Finantelor a lansat in dezbatere publica proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea unor acte normative in domeniul e-Transport, e-TVA si e-Factura, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Prin proiectul lansat de Ministerul Finanțelor se propune, in cazul e-TVA,…

- Un ofiter de politie german, in varsta de 61 de ani, a murit, luni, iar un altul a fost grav ranit, in urma unui accident rutier, in timp ce il escortau pe prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, catre aeroportul din Stuttgart. Premierul Ungariei se intorcea de la meciul nationalei ungare cu Scotia,…

- Ford produce masini in Koln din 1930, aici fiind fabricat celebrul model Ford Fiesta. Insa, anul trecut, s-a renuntat la productia Fiesta, pe fondul pregatirilor pentru un model electric. Ford Europa va lansa marti productia de serie a unui vehicul electric (EV) la fabrica sa din Koln, Germania, transmite…

- O buna parte dintre romani aleg sa munceasca in alta țara, iar principalul motiv care ii determina sa ia aceasta decizie este salariul mai mare. Cand vine vorba de țara aleasa, aceștia opteaza pentru Germania, acolo unde se caștiga acum sume semnificative, mult peste media veniturilor din Romania. Printre…

- Un programator roman, care și-a luat doctoratul in Germania, a lansat un startup IT ce dezvolta tehnologii de inteligența artificiala pentru fabrici, iar dupa doi ani compania obține o finanțare de capital de risc de 4,5 milioane EUR de la investitori berlinezi.

- La ora actuala, criza economica se simte foarte mult și in Germania, iar recent televiziunea publica a prezentat un videoclip care a generat o mulțime de controverse. Canalul public de televiziune din Berlin și Brandenburg RBB a recomandat, recent, intr-un scurt videoclip, ca germanii sa manance doar…

- Un cetatean din Gambia a incercat sa iasa din țara de pe Aeroportului Henri Coanda – Otopeni, cu un permis de ședere expirat. Barbatul a fost predat lucratorilor Inspectoratului General pentru Imigrari – Biroul pentru Imigrari Ilfov, pentru a dispuse masurile legale care se impun. Barbatul a fost verificat…