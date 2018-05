Stiri pe aceeasi tema

- Anunt important facut de fostul sef de stat Traian Basescu, , in cadrul unei emisiuni de la Romania Tv, cu privire la motiunea de cenzura pe care PNL o va depune impotriva guvernului Dancila.Citeste si: Traian Basescu o apara pe Viorica Dancila. AUTODENUNT pe cel mai fierbinte subiect al momentului…

- PNL a anuntat ca va initia motiune de cenzura la adresa Cabinetului Dancila, urmand sa incerce atragerea de voturi chiar si din partea alesilor PSD. "O votam si daca nu are sansa de reusita, ca doar nu o sa votam cu Dancila. Marea problema e sa nu ne facem de ras, sa luam bataie. Sunt cam…

- Fostul presedinte Traian Basescu a anuntat ca Partidul Miscarea Populara va vota pentru motiunea de cenzura la adresa Guvernului Dancila, fara sa fie nevoie ca cineva sa negocieze cu formatiunea sa, dar nu crede ca actiunea va avea succes.

- Partidul Miscarea Populara a demarat campania “Alegem primarul in doua tururi”, prin care isi propune strangerea a peste 1 milion de semnaturi pentru revenirea la alegerea primarului in 2 tururi de scrutin, a anuntat presedintele formatiunii, domnul Traian Basescu. “Nevoia de a repara erori legistative…

- Gica Hagi a spus pentru wall-street.ro ca fotbalul si sportul se confrunta cu aceleasi probleme pe care le are intreaga tara. ANUNT-BOMBA. Cine va face filmul despre viata lui Gica Hagi. "Am un pact, va spun asta in premiera" "Toate angajarile se fac pe grade de rudenie, pe prietenii,…

- Dezvaluiri incendiare ale fostului presedinte, Traian Basescu. Actualul senator a vorbit despre intalnirea cu un fost sef FBI, avuta pe vremea cand era sef al statului. Totul s-a intamplat in anul 2006.

- Cele doua tabere care isi disputa suprematia in Partidul Miscarea Populara, filiala Timis, cea a lui Cornel Samartinean si cea a Roxanei Iliescu, au transformat politica in reglare de conturi cu accente de mahala. Unii dintre cei prezenti au fost dati afara la propriu, iar altora li s-a reprosat…

- Traian Basescu a fost sambata in Republica Moldova pentru a participa la semnarea Declaratiei simbolice de Unire cu Romania. Acesta a declarat ca inca traim „dupa vointa lui Stalin si Hitler”, dupa „odiosul pact Ribbentrop-Molotov”, afirmand ca romanii sunt singurii care nu au avut taria de a indeparta…