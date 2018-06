Traian Basescu, președinte PMP, a declarat, in Congresul formațiunii, care va decide o noua conducere, dupa retragerea sa, ca primul proiect și cel mai important trebuie sa fie reintregirea țarii. “A venit momentul de dezvoltare a partidului si al face partid extrem de important in politica romaneaca. (…)In mod cert, incepand de astazi, dupa Congresc vom fi mai puternici, pentru ca vom avea in fruntea partidului o echipa care va trebuie sa dea soluțiile pentru Romania, sa ii convinga pe romani ca ceea ce iși propune ca obiectiv reprezinta interesul national al Romaniei. Cred eu ca nu exista…