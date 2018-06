Basescu, tras pe linie moarta. Se apuca de scris

Stiri pe aceeasi tema

- Unicul candidat la sefia Partidului Miscarea Populara, formatiune din fruntea careia Traian Basescu si-a anuntat retragerea, a preluat presedintia PMP-ului. Este vorba despre Eugen Tomac, pana de curand numarul 2 in cadrul PMP-ului, avand rolul de presedinte executiv al partidului. In locul sau, a doua…

- Partidul Miscarea Populara isi alege sambata, in congres extraordinar, noua echipa de conducere, inclusiv un nou presedinte, dupa ce Traian Basescu si-a anuntat retragerea din fruntea formatiunii. Miercuri, deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al PMP, a anuntat ca si-a depus oficial candidatura…

- "Decizia CCR care face din ministrul Justitiei un sef al presedintelui este innaceptbila si prin legi trebuie sa restabilim cheia dubla. (...) Nu poate fi lasata pe mana unui om politic numirea si revocarea unui procuror. (...) Daca Dancila devine manie ministrul Justitiei sau fata de la Tineret…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) se reuneste sambata, la Palatul Parlamentului, intr-un Congres extraordinar, pentru a-si alege noua conducere. Actualul presedinte, Traian Basescu, a afirmat vineri, la alegerile PMP Diaspora, ca va ramane partenerul PMP, dar va preda stafeta, in timp ce actualul presedinte…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) se reuneste sambata, la Palatul Parlamentului, intr-un Congres extraordinar, pentru a-si alege noua conducere. Actualul presedinte, Traian Basescu, a afirmat vineri, la alegerile PMP Diaspora, ca va ramane partenerul PMP, dar va preda stafeta, in timp ce actualul…

- Fostul președinte Traian Basescu, lider al Partidului Mișcarea Populara, a anunțat ca va preda ștafeta unei noi echipe de conducere a formațiunii, precizand ca, la cei aproape 67 de ani pe care ii are, a venit momentul sa faca un pas in spate

- Predecesorul lui Traian Basescu din fruntea Partidului Miscarea Populara, actualmente numarul 2 in PMP, a anuntat ca si-a depus oficial candidatura la prima functie in cadrul formatiunii. Eugen Tomac si-a facut publica decizia de a candida la presedintie PMP in prima parte a zilei in curs, mentionand…

- ”Vrem sa dam un semnal legat de nevoia de a repara erori legislative, care au facut ca democratia in Romania sa fie afectata negativ. Unul din aceste elemente e legat de alegerea primarilor. La fel cum a fost o eroare introducerea votului uninominal, pe care l-am sustinut de buna credinta, constatam…