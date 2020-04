Băsescu: “Testarea, o crimă organizată. Mulţi mor sufocaţi în case şi nu-i ştie NIMENI” Traian Basescu a declarat, miercuri seara, la TVR 1, citat de News.ro, ca in Romania se fac putine teste si ca din acest motiv nu stim exact nivelul de raspandire al bolii Covid-19. “Testarea atat de putina este o crima organizata. Da, e o acuza grava, dar o sustin. Numarul mic de teste face ca noi sa nu realizam care este nivelul de infectare al populatiei, nivelul de raspandire al virusului si nivelul de imbolnavire. Testam putin, avem putini bolnavi. Daca am testa mai mult, am avea mai multi. Numai ca aici suntem intr-o adevarata goana pentru a micsora numarul de decese ca sa spunem cat suntem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca numarul mic de teste pentru COVID-19 este o "crima organizata", afirmand ca din cauza testarilor putine sunt oameni care "mor sufocati in casele lor si nu-i stie nimeni ca au murit de coronavirus".

- Traian Basescu a declarat, miercuri seara, la TVR 1, ca in Romania se fac putine teste si ca din acest motiv nu stim exact nivelul de raspandire al bolii. "Testarea atat de putina este o crima organizata. Da, e o acuza grava, dar o sustin. Numarul mic de teste face ca noi sa nu realizam care…

- Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca numarul mic de teste pentru COVID-19 este o "crima organizata", afirmand ca din cauza testarilor putine sunt oameni care "mor sufocati in casele lor si nu-i stie nimeni ca au murit de coronavirus".Traian Basescu a declarat, miercuri seara, la TVR…

- Doi pacienti si o asistenta medicala de la Institutul Clinic Fundeni au fost depistati pozitiv cu coronavirus. Asistenta medicala confirmata pozitiv nu a intrat in contact cu niciun pacient, spune managerul Institutului, dr. Anca Colita. „Am testat-o fiindca am inceput sa testam personalul. Testam …

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre momentul in care echipa sa va relua antrenamentele și a spus ca va face din nou teste pentru coronavirus jucatorilor. „Toata ziua sunt intrebat de cei din echipa ce vom face, cand ne vom relua antrenamentele și tot așa. Baieții nu mai au rabdare, iar eu ii…

- Saptamana viitoare va veni la Ploiești și al doilea aparat de testare pentru coronavirus Violeta Stoica Spitalul Județean de Urgența Ploiești are in dotare, incepand de ieri, prima platforma de diagnosticare prin tehnica Real Time-PCR, achiziționata de Crucea Roșie Romana, in cadrul unui contract de…

- Se cunoaste ca liderii nostri vin ba de la Sibiu, ba de prin alte orase din ardeal... Nimeni nu se grabeste nicaieri, iar principiul de campanie al lui Iohannis, "Pas cu pas", pare sa fie motto-ul in gestionarea crizei COVID-19. In ritmul impus de PNL, vom ajunge sa testam populatia in 30 de ani. Calculele…

- Comunicare Prefectura Prahova privind situația generata de raspandirea COVID 19, inregistrata la nivelul județului In contextul evoluției situației epidemiologice determinata de raspandirea COVID-19, la data de 20.03.2020, pana la ora 1300, la nivelul județului Prahova, erau inregistrate urmatoarele…