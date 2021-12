Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca Rusia vrea sa ajunga la granița Romaniei. In opinia fostului șef al statului, Rusia ar dori, pentru a-și atinge scopul, sa ocupe sudul Basarabiei, care acum aparține Ucrainei. Traian Basescu este acum europarlamentar. El a prezentat acest punct de vedere in…

- Un ucrainean a publicat un jurnal de razboi pe care l-a ținut langa el 7 ani. Electricianul, in varsta de 77 de ani, scrie de mana o inregistrare a bombardamentelor și victimelor. Din sufrageria lui inghesuita, Alexander Cherkas urmarește razboiul din estul Ucrainei, pe care l-a notat in jurnalul sau…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat, marti, Rusia ca un eventual atac militar asupra Ucrainei va avea „un pret foarte mare”, reafirmand sustinerea pentru suveranitatea natiunii ucrainene. „Astazi am discutat despre consolidarea efectivelor militare ruse in apropierea Ucrainei. In…

- Parlamentul European a adoptat joi o rezolutie prin care condamna actuala concentrare ampla de forțe armate ruse la frontiera ucraineana și cere Guvernului de la Moscova sa își retraga imediat forțele și sa nu mai amenințe țara vecina. În contextul creșterii amenințarilor militare ruse la…

- Europarlamentarul Eugen Tomac (PMP) susține ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, trebuie oprit, iar Moscova nu mai are ce cauta in mod normal in Consiliul de Securitate al ONU. „Am cerut astazi in plenul Parlamentului European de la Strasbourg o poziție mult mai ferma a Uniunii Europene…

- UE spune ca lucreaza cu Marea Britanie și SUA la posibile sancțiuni economice pentru Rusia din cauza tensiunilor din Ucraina. Asta include intreruperea accesului la tranzacțiile financiare transfrontaliere. Pe masura ce tensiunile cresc la granița Ucrainei cu Rusia, puterile occidentale cantaresc ce…

- Trimiterea de trupe americane pentru a apara Ucraina de un atac rusesc „nu este luata în calcul” pentru ca tara nu face parte din NATO, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden.„Ideea ca SUA sa recurga unilateral la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei…

- Statele Unite ii atentioneaza pe aliatii din Uniunea Europeana ca Rusia ar putea lua in calcul o invazie a Ucrainei pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Moscova si blocul comunitar pe tema migrantilor si a stocurilor de energie, a informat Bloomberg, potrivit news.ro . Rusia a negat orice intentii…