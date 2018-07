Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Agentiei de Transport din Suedia a declarat ca numerele de inmatriculare sunt perfect legale in Uniunea Europeana, dar ca tarile prin care trece autoturismul au libertatea de a nu le accepta si ii pot cere soferului sa le schimbe cu cele standard. Oficialii nordici…

- Fostul președinte Traian Basescu se implica in scandalul momentului și le transmite polițiștilor ca in loc sa stea intreaga instituție sa se gandeasca cum il opresc pe șoferul cu placuțele de inmatriculare ”M..E PSD”, mai bine ar fi atenți ca de ziua Imnului Național in secuime steagul Romaniei a…

- Polițiștii vin cu precizari in cazul mașinii cu numere anti-PSD inmatriculate in Suedia. Ei explica de ce i s-a deschis șoferului dosar penal abia acum și de ce nu i s-a spus anterior ca nu are voie sa circule cu astfel de numere pe teritoriul...

- Luni, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române, reprezentanti ai politiei au sustinut o conferința de presa, pe tema circulația pe drumurile publice din România a autoturismului înmatriculat în Suedia cu numerele M**EPSD.

- Scandalul urias provocat de autoturismul cu placutele de inmatriculare "M..E PSD" pare sa se apropie de final. De miercuri, numarul respectiv va fi revocat si de autoritatile din Suedia, a declarat, in exclusivitate pentru Realitatea TV, un oficial suedez.„De miercuri, nu va mai putea detine…

- Politistii din Capitala au facut primele retineri in cazul scriitoarei agresate in zona Garii de Nord din Bucuresti. Este vorba despre un barbat si doua femei care vor ajunge in fata judecatorilor. Trei persoane au fost reținute, in urma incidentului care a avut loc miercuri seara in zona Garii de Nord,…

- Legea de fier care se aplica atunci cand vrei sa castigi simpatie publica este sa nu ataci niciodata un personaj cu incredere si popularitate mai mare decat a ta. Traian Basescu a facut-o cu Raed Arafat si a fost inceputul sfarsitului pentru acceptabilitatea sa in functia de presedinte al Romaniei.

- Directia Municipala Educatie a pornit o ancheta in cazul elevului de la Liceul Gheorghe Asachi, care ar fi fost agresat de o profesoara. In timp de mama copilului sustine ca baiatul ei a fost umilit si zgariat in prezenta altor elevi, dascalul neaga acuzatiile.