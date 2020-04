Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania trage un semnal de alarma cu privire la pacientii cronici din Suceava, in special a celor care au nevoie de tratament perfuzabil, pe care il faceau de obicei la spital sub supraveghere medicala. Acest lucru nu mai este posibil in acest…

- Europarlamentarul PSD, Chris Terhes, susține ca in Romania va fi o explozie de oameni infectați cu noul coronavirus pentru ca s-au intors foarte mulți romani din Italia, iar Guvernul nu i-a testat pe toți, asta pentru ca mulți n-au fost sinceri și nu au spus de unde vin.Citește și: Traian…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, duminica, la Romania TV, ca tara noastra nu va putea gestiona valul de migranti, dupa ce Turcia a decis sa dea drumul refugiatilor sirieni spre Europa. Europarlamentarul PMP sustine ca Europa "nu este pregatita sa faca fata unui astfel de val de migratie"."Presedintele…

- Jocul s-a viralizat rapid in mediul online, unde a atras mii de tineri. Ce presupune provocarea? In joc sunt implicate trei persoane. Cea care sta in mijloc devine victima, intr-un final. Aceasta este lovita din ambele parți de celelalte doua, in același timp, in timp ce sare. In cadere, atrag atenția…

- Fostul președinte Traian Basescu, europarlamentar PMP, considera ca trecerea la tehnologia 5G in Europa va crește enorm viteza tranzacțiilor interbancare, va crește exploziv transportul cu vehicule autonome, inteligența artificiala, viteza de transmitere a informației, viteza incheierii afacerilor,…

- Csaba Asztalos, președintele CNCD, a vorbit la GSP Live despre abuzurile care se petrec la nivelul de copii și juniori in fotbalul din Romania. „Sunt fapte penale, mai ales atunci cand vorbim despre agresiunile fizice. Cei care ofera carnete de antrenori unor astfel de oameni au o raspundere. Sunt complici.…

- Premierul Ludovic Orban a reiterat, in interventia sa la Summitul Grupului 'Prietenii Coeziunii', sprijinul Romaniei pentru atingerea cat mai curand posibil a unui acord politic privind viitorul buget european, care sa permita demararea la timp a urmatoarelor programe si proiecte cu finantare europeana.Prim-ministrul…

- Temepraturile din Romania au inceput sa se deregleze in ultimii ani și dupa cum se poate observa anotipurile nu mai respecta "regulile" de incadrare. Iarna aproape dispare din anumite regiuni ale țarii, iar vara a inceput sa se extinda foarte mult. Ce ne așteapta in urmatorii cinci ani este un semnal…