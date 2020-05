Băsescu: ”Să renunţăm la această denumire de romi. Ei sunt ţigani” “Gruparile de tigani trebuie sa ințeleaga ca nu pot fi tolerate cu modul lor de viata. Ori se inscriu in civilizatia poporului roman, ori, daca nu, o sa se ciocneasca mereu de politie si jandarmerie. Romania trebuie sa ramana o tara in care institutiile statului controleaza tot teritoriul. Or, ei, oricat ar amenința, trebuie sa ințeleaga ca nu va face nici Poliția, nici Jandarmeria un pas inapoi si daca vreodata va fi nevoie, nici Armata”, a declarat Basescu pentru Realitatea Plus. “Uite, cred ca si aici s-a dovedit o data in plus ca bunatatea si toleranta romanilor pana la urma le aduc prejudicii.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

