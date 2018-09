Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca in Romania au fost comise abuzuri in urma incheierii protocoalelor dintre Serviciul Roman de Informatii si institutii din domeniul judiciar, in acest context apreciind ca acele dosare la baza carora stau planurile comune dintre SRI si Justitie ar trebui…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a precizat, luni, ca nu are competenta sa avizeze incheierea protocoalelor intre institutiile judiciare si alte institutii publice. Potrivit unui comunicat al CSM transmis AGERPRES, precizarea vine in urma declaratiilor facute de procurorul general, Augustin…

- Avand o vasta experiența in lupta anticorupție, Rudolph Giuliani afirma in scrisoarea sa urmatoarele: „Dupa caderea lui Nicolae Ceausescu din 1989, Romania a facut pasi hotarati spre aplicarea legilor, in concordanta cu respectarea dreptului la un proces corect in regulile statului de drept.…

- Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, scrisoare catre oficialii romani, in care cere verificarea protocoalelor secrete din justiție. Rudolph Giuliani, fost procuror federal si fost primar al orasului New York, a transmis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis si altor oficiali romani, printre…

- Procurorul general, Augustin Lazar, considera ca recenta descoperire a unor noi protocoale intre Ministerul Public si Serviciul Roman de Informatii reprezinta "o tema falsa", cu rolul de a manipula opinia publica si a destabiliza Ministerul Public. "Ce putem observa acum este o noua actiune…

- Augustin Lazar, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, a transmis un mesaj despre protocoalele incheiate intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Serviciul Roman de Informații in decembrie 2016. Lazar susține ca tema este una „falsa”…

- Sub semnul Operațiunii Deschiderea unor supape, pentru ca altfel sare in aer intreaga dracovenie, cu noi cu tot, SRI a desecretizat un nou Protocol anticonstituțional din vremea Dictaturii sergenților majori mesianici: PROTOCOL DE COOPERARE intre Serviciul Roman de Informatii, Parchetul de pe langa…

- Fara indoiala ziua de luni a fost una de foc pentru Justiția din Romania, fie ca te intereseaza schimbarile aduse Codurilor de majoritatea PSD-ALDE-UDMR in cadrul unei ședințe maraton, fie ca ai avut rabdare sa citești cu un ochi lucid Protocolul semnat in 2009 de Serviciul Roman de Informații, Parchetul…