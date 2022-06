Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a acuzat instituțiile statului de lipsa de respect, dupa ce a fost inștiințat ca trebuie sa paraseasca vila de protocol, și a afirmat ca le va trata și el in același mod, informeaza Realitatea Plus . „Stiti ceva, un stat care-si batjocoreste fostii presedinti n-are…

- Traian Basescu a oferit o prima reacție, dupa ce a fost anunțat ca trebuie sa elibereze cat mai repede vila de protocol. Ce a marturisit fostul președinte al Romaniei, mai ales pentru ca acum și-a cumparat un nou apartament unde sa se mute.

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, joi, intr-un interviu acordat Realitatea Plus TV, ca nu are niciun regret personal dupa locuinta statului si ca si-am cumparat un apartament foarte frumos astfel ca nu sta in mila statului roman.

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, joi, intr-un interviu acordat Realitatea Plus TV, ca nu are niciun regret personal dupa locuinta statului si ca si-am cumparat un apartament foarte frumos astfel ca nu sta in mila statului roman. RA-APPS a fost cea mai decenta institutie, a lucrat cu legea,…

- Patru companii care detin circa 95% din piata legala a tutunului (BAT, JTI, PMI si Imperial Tobacco) au virat in 2021 la bugetul statului roman peste 19,85 miliarde lei, in crestere cu 13% fata de 2020.

- Fostul presedinte Traian Basescu a fost spitalizat in urma unui infarct, au declarat pentru site-ul HotNews.ro surse apropiate acestuia. Libertatea a scris ca Basescu este internat intr-un spital din Paris. Potrivit informatiilor prezentate de postul Realitatea Plus si confirmate de surse Libertatea,…

- Traian Baseascu ar fi suferit un accident cerebral și s-ar afla internat intr-un spital din Paris, transmite Realitatea Plus. Fostul președinte are telefonul inchis, scrie și DCNews, care a incercat sa ia legatura cu fostul președinte al Romaniei.

- Traian Basescu ar fi fost internat de urgența in Franța, potrivit surselor Realitatea Plus. El ar fi ajuns la o clinica din Paris, dupa ce ar fi suferit un AVC. Potrivit surselor Realitatea Plus, fostul șef de stat s-ar fi dus cu tensiune mare la spital, iar apoi a fost diagnosticat cu accident vascular.…