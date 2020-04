Băsescu: Relaxarea măsurilor de izolare începând cu 15 mai - o mare eroare Fostul presedinte al Romaniei, europarlamentarul Traian Basescu, este de parere ca relaxarea masurilor de izolare din data de 15 mai constituie "o mare eroare", pentru ca s-au facut prea putine teste, si sustine ca guvernantii ar trebui sa amane pentru 15 iunie ridicarea restrictiilor, cand ar trebui redeschise si scolile.



"Va pregatiti sa faceti o mare eroare! 15 mai este prea devreme sa relaxati masurile de izolare pentru ca s-au facut prea putine teste (...). Daca in aceste conditii veti diminua restrictiile si izolarea pe 15 mai, valul doi al pandemiei ar putea fi foarte puternic.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

