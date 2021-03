Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Drula ar fi trebuit sa se adreseze vineri dimineața instanței de judecata. Daca nu dialogheaza cu Ion Radoi greșește, spune Traian Basescu, fost ministru al Transporturilor: „ Eu, chit ca ma certam cu ei, ma duceam cu nervii pregatiți pentru discuții de uzura”.El a mai spus ca "de…

- Catalin Drula a afirmat ca Ion Radoi, liderul sindicatului de la metrou pe care l-a numit „liderul de cartel” a initiat acest protest la metrou deoarece pentru el nu conteaza bucurestenii, ci banii pe care ii controleaza. „Radoi, s-a terminat! Ceea ce ai facut zeci de ani nu mai merge!”, i-a transmis…

- Sindicatul lui Ion Radoi a transmis, vineri, un mesaj postului Antena 3 in care sustine ca angajatii de la metrou muncesc in „conditii de mineri”. Sindicalistii neaga ca protestul are legatura cu spatiile comerciale. „V-am putea invita pe tunel sa observati in ce conditii muncim, conditii de mineri”,…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, prezinta rezultatele controlului realizat la Metrorex de Corpul de Control al ministerului și confirma jaful și neregulile prezentate și de Puterea.ro . Catalin Drula a scris pe Facebook care au fost problemele descoperite, printre care și faptul ca la negocierea…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, sustine ca sindicatul Metrorex si-a negociat singur cresterea contractului colectiv de munca cu 18%, dupa ce 10 din 15 membri din comisia de negociere erau membri de sindicat, potrivit concluziilor preliminare are anchetei Corpului de Control. La o saptamana…

- „Metrorex, din pacate, este intr-o situatie financiara si structurala, de cheltuieli, foarte dificila. Subventia pentru aceasta companie, cred ca acum cinci -sase ani era, din bugetul de stat, undeva la 250 de milioane de lei. Anul trecut s-au platit 687 de milioane de lei. Ca sa faceti o comparatie…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, nu este optimist in ceea ce privește deschiderea in viitorul apropiat al ultimului tronson din autostrada Lugoj-Deva. Potrivit hotnews.ro, oficialul a vorbit despre lotul 2 din Autostrada Vestului. „Pentru mine e o durere, un proiect derulat dezastruos…