Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat marti seara ca protocoalele incheiate de SRI cu diferite institutii nu sunt rodul gandirii generalilor, fiind vorba de o "gandire politica ampla", iar intarzierea desecretizarii lor genereaza suspiciuni din ce in ce mai mari. "Dupa parerea…

- Traian Basescu a declarat, pentru B1 TV, ca unii magistrați au mentalitate de slugi, motiv pentru care, atunci cand el incerca sa izoleze Justiția de influența politicului, acești judecatori și procurori au avut grija sa se faca ”slugi la SRI”....

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, pentru B1 TV, ca nu a fost informat niciodata despre existența vreunui protocol sau despre conținutul acestuia. De altfel, semnatarii protocolului SRI- PICCJ nici nu trebuiau sa-l informeze pe el, in calitatea de atunci de președinte al Romaniei, ci ar fi…

- Fostul președinte, Traian Basescu, a facut dezvaluiri incredibile, miercuri seara, la Romania Tv, susținand ca a intervenit in momentul in care a aflat ca actualul președinte, Klaus Iohannis, era vizat de dosar de incompatibilitate, in timpul alegerilor din 2014.

- Procurorul general, Augustin Lazar, a transmis, marti, catre CSM si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, protocoalele incheiate cu SRI, informeaza PICCJ. Știre in curs de actualizare. Sursa:...

- Invitat la Romania TV, Traian Basescu l-a atacat pe Bogdan Chirieac, spunand ca este impotriva justiției. Contactat pentru un raspuns in privința celor declarate de fostul președinte, Bogdan Chirieac a replicat foarte scurt: "In cazul justiției, cu acest gen de declarații, Traian Basescu…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca in sedintele Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) nu au fost aprobate niciodata protocoale de colaborare institutionala in mandatele sale, adaugand ca este convins ca nici in mandatul lui Klaus Iohannis nu s-a intamplat acest lucru. Basescu a adaugat…

- Reprezentantii social-democratilor prezenti sambata la Congresul extraordinar al PSD au votat in unanimitate in favoarea inceperii dezbaterilor pentru cinci conventii nationale. Printre ele se afla și Conventia nationala pentru presedintia Consiliului UE."Aici trebuie sa lasam deoparte atacurile,…