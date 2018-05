Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Inaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, a declarat ca a solicitat avizele necesare pentru declasificarea protocolului secret dintre SRI și ICCJ. Citește și: Tensiuni in interiorul coaliției PSD-ALDE: oamenii lui Tariceanu se considera tradați de PSD/SURSE ”Am…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii examineaza miercuri raspunsurile institutiilor din sistemul judiciar privind protocoalele incheiate cu structurile de informatii. Potrivit ordinii de zi a plenului, urmeaza sa fie examinate raspunsurile transmise, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la iesirea din sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ca nu a fost consultat de catre fosta sotie, Bombonica Prodana, in legatura cu plata prejudiciului in dosarul DGASPC Teleorman. Bombonica Dragnea nu a venit miercuri in instanta, insa a…

- Dupa ce procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, marti, la CSM, ca se va face o analiza temeinica inainte de a decide sau nu desecretizarea protocoalelor incheiate de Ministerul Public cu SRI, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a cerut suplimentarea…

- Cristina Tarcea, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a declarat miercuri, la bilantul Parchetului General, ca magistratii nu trebuie sa aiba atitudini care sa lase loc de suspiciune si a remarcat ca bilantul Inspectiei Judiciare arata cresterea abaterilor savarsite cu rea-credinta.

- Valorizindu-l drept istoric, am reprodus pe cristoiublog.ro, reluat și de Evenimentul zilei la rubrica Gindul lui Cristoiu, discursul ținut de Cristina Tarcea, președinta Inaltei Curți de Casație și Justiție la paranghelia de tip publicitar care a fost ceea ce s-a numit oficial Bilanțul DNA din 28 februarie…