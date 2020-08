Stiri pe aceeasi tema

- "Am avut discuții cu consilierii noștri, cu filialele noastre și absolut toate erau total dezamagite, ca sa folosesc un cuvant mai ușor, despre activitatea PMP-ului in consilii pana acum și atunci lucrul acesta a cantarit decisiv. Sunt unele compromisuri pe care le poți face in politica și unele…

- ​Activitatea consilierilor generali și locali ai PMP a cântarit decisiv, atunci când s-a decis ca Partidul Mișcarea Populara sa nu fie cooptat în alianța pentru București dintre PNL și USR-PLUS, a explicat la RFI liderul USR București, Claudiu Nasui.”Am avut discuții cu consilierii…

- PNL si Alianta USR-PLUS au ajuns vineri noaptea la un acord final in privinta candidatilor comuni in Bucuresti. Potrivit surselor Adevarul, la Sectorul 3, PNL l-a aruncat in lupta cu Robert Negoita pe Adrian Moraru, consilierul ministrului Muncii Violeta Alexandru. PMP nu a mai fost cooptat in alianta…

- Liderul PMP Eugen Tomac a anuntat vineri ca PNL a acceptat solicitarea USR astfel incat PMP sa nu fie primit in „Alianta pentru Bucuresti”. Astfel, PMP va candida singur la alegerile din Capitala, Traian Basescu intrand in cursa cu Nicusor Dan si Gabriela Firea pentru Primaria Generala.

- Europarlamentarul Traian Basescu susține ca este conștient de faptul ca in cazul in care va candida la Primaria Capitalei va rupe cel puțin 10% din scorul lui Nicușor Dan. Basescu ii transmite lui Ludovic Orban ca are in actualul PNL oameni din vechiul PDL și aceștia se revendica din vechiul partid.…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, susține ca PMP nu a fost invitat sa faca parte din alianța de dreapta, asta pentru ca USR se opune. Tomac arata ca PMP ar dori sa-l susțina pe Nicușor Dan, insa intr-o alianța cu lista comuna de consilieri generali și candidați comuni la sectoare. Cum aceste condiții nu…

- "Daca alianța de dreapta inseamna doar PNL și USR, categoric nu las partidul in deriva. Noi suntem cei care am inițiat candidatura lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei, din partea dreptei. Aflam acum ca PMP nu e bine venit. Foarte bine, PMP nu e partid de milogi, ne vom juca șansa. Președintele…