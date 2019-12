Stiri pe aceeasi tema

- "Revolutia din Romania in dezbaterea Parlamentului European! Luni, la Strasbourg, va avea loc un eveniment unic. Se va dezbate o rezolutie despre Revolutia Romana din Decembrie 1989. Dezbaterea are loc in ziua de 16 Decembrie, exact la 30 de ani de la inceperea Revolutiei la Timisoara, iar votul…

- Fostul presedinte Traian Basescu a anuntat ca Parlamentul European va avea, luni, o dezbatere despre Revolutia din Romania, exact la la 30 de ani debutul acesteia la Timisoara. ”Toti cei 32 de parlamentari romani, indiferent de apartenenta politica, au putut sa faca propuneri pe proiectul de text…

- 'Propunerea Guvernului condus de Viorica Vasilica Dancila pentru functia de comisar european in persoana Rovanei Plumb a facut Romania de rusine in Europa. In ciuda repetatelor solicitari din partea noastra de a retrage candidatura total nepotrivita a Rovanei Plumb, Viorica Dancila s-a incapatanat…

- Laura Codruța Kovesi a obținut majoritatea voturilor ambasadorilor din Consiliul COREPER. Fosta șefa a DNA a obținut 17 voturi din 22. ”Laura-Codruța Kovesi a caștigat acum in mod categoric votul pentru poziția de procuror-șef european in Consiliul Uniunii Europene. Candidata noastra a obținut 17 voturi…

- „Zi cruciala maine, la Strasbourg, pentru Laura Codruța Kovesi!! La ora 10.30, are loc prima runda de negocieri dintre reprezentanții Parlamentului European și cei ai Consiliul UE pentru desemnarea Procurorului Șef european”, transmite Rareș Bogdan. „Va reamintesc, saptamana trecuta a fost…