- Fostul presedinte Traian Basescu prevede un esec al dreptei in alegerile locale din acest an. Fostul presedinte considera ca lipsa de viziune a liderilor dreptei va da ocazia PSD sa-si marcheze revenirea printr-o victorie.Traian Basescu scrie ca Orban, Ciolos si Barna par hotarati sa sacrifice sansa…

- ​​Premierul Ludovic Orban este de parere ca data de 14 iunie este una „rezonabila” pentru alegerile locale, comentând ca organizarea scrutinului pe 31 mai sau pe 7 iunie „ar fi o impietate fața de creștini”, fiind Rusaliile. „Primarii m-au întrebat când…

- Conducerea filialei județene Bacau a Partidului Mișcarea Populara (PMP) s-a intalnit, sambata. 25 ianuarie, cu președinții de organizații, candidații proprii la viitoarele alegeri locale și generale și consilierii sai locali și județeni. La aceasta reuniune au fost prezentați o parte dintre candidații…