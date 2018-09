Fostul presedinte Traian Basescu a declarat vineri, la Neptun, ca partidele din Opozitie trebuie sa fie unite incepand cu europarlamentarele, alegeri pe care daca PSD le-ar castiga la o diferenta mare fata de a doua formatiune politica din clasament, atunci social-democratii vor avea "vant in panze" pana in anul 2020.



Potrivit lui Basescu, Opozitia trebuie sa aiba ca obiectiv castigarea europarlamentarelor cu cel putin un mandat in plus fata de PSD.



"Nu exista alta solutie, si nu pentru alegerile legislative, pentru acum, pentru europarlamentare, care vin primele. Imaginati-va…